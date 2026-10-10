Ванилла SU
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Ванилла SU

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Зимний уход за кожей: почему активное увлажнение вредит и как восстановить барьер

Зимний уход за кожей: почему активное увлажнение вредит и как восстановить барьер

Каждый год с наступлением холодов мы словно заново учимся понимать собственную кожу. Она начинает реагировать на привычные средства иначе, становится более капризной и уязвимой.

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