Пенсионер из Грузии объяснил причину негативного отношения местных жителей к россиянам

Traveller

Довелось мне пожить в Тбилиси и Ахалцихе пару лет. Да и Батуми знал, как свои пять пальцев. Я не понимаю людей, которые ездят в Грузию отдыхать. Грязь, разруха, вонь везде. То, что совсем новое, тут же загаживается. Радушие грузин? Это вам, случайно, не Буба рассказывал? 😜