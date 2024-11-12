Пенсионер из Грузии объяснил российскому тревел-блогеру причину негативного отношения некоторых местных жителей к русским.
Пенсионер из Грузии объяснил причину негативного отношения местных жителей к россиянам
Комментарии
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Traveller
Довелось мне пожить в Тбилиси и Ахалцихе пару лет. Да и Батуми знал, как свои пять пальцев. Я не понимаю людей, которые ездят в Грузию отдыхать. Грязь, разруха, вонь везде. То, что совсем новое, тут же загаживается. Радушие грузин? Это вам, случайно, не Буба рассказывал? 😜
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
А не забыли сами, как сидели на шее у России в советское время и жили за счет других республик? А как только вышли из состава СССР сразу же начали гнать русских, которые и создавали грузинскую промышленность, образование!
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12 час.
Vlad
Но песня о Тбилиси очень красивая, Танич-Лагидзе!
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11 час.
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