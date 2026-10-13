Пенсионеру из Елецкого округа вернули 175 тысяч рублей после мошенничества

Пенсионер из Липецкой области лишился 175 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Прокуратура через суд вернула ему всю сумму.
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