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Новости Липецка

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Пенсионеру из Елецкого округа вернули 175 тысяч рублей после мошенничества

Пенсионеру из Елецкого округа вернули 175 тысяч рублей после мошенничества

Пенсионер из Липецкой области лишился 175 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Прокуратура через суд вернула ему всю сумму.

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