Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Мир меняется. То что недавно могло быть престижным и привлекательным  - перестает быть таковым.Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) отказалась проводить в своей стране чемпионат по фигурному катанию, намечаемый на январь 2024 года.

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