Нутрициологи назвали углеводы, помогающие похудеть

Люди, следящие за своим весом, стараются исключить из своего рациона углеводы. Но не все углеводы «плохие», некоторые из них даже могут помочь сбросить лишний вес, уверены нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос.
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