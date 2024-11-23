В Приозерском районе Ленобласти вот такие снежные завалы на дорогах. Машины вязнут в снегу. В сожалению в одном из ДТП погиб пешеход.
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В Приозерском районе Ленобласти вот такие снежные завалы на дорогах. Машины вязнут в снегу. В сожалению в одном из ДТП погиб пешеход.