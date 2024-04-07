Китай: олимпийские сувениры

В январе–феврале, в преддверии парижской Олимпиады, по данным китайской таможни, более чем на 70% увеличился экспорт товаров со спортивной тематикой из города Иу, центра мировой оптовой торговли Отсюда по всему миру разойдутся олимпийские сувенирычитайте на monocle.