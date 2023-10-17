Джерард Батлер и Джейсон Момоа отправятся на поиски рая

Джерард Батлер, Джейсон Момоа и Оскар Айзек сыграют главные роли в криминальном триллере “In the Hand of Dante” (“В руке Данте” – перевод “Новости Кино”), режиссером которого выступит номинант на премию “Оскар” Джулиан Шнабель (“Скафандр и бабочка“), а одним из исполнительных продюсеров – Мартин Скорсезе.