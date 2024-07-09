Австралия листит спотовый биткоин-ETF

Австралия становится свидетелем значительного прогресса в ландшафте инвестиций в криптовалюту. DigitalX получила одобрение регулирующих органов на листинг своего спотового биткоин-ETF (BTXX) на Австралийской фондовой бирже (ASX).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии