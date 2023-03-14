Россия предоставила СБ ООН переписку по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

Россия предоставила Генеральной ассамблее и Совете Безопасности ООН копии деловой переписки с представителями Швеции, Германии и Дании в связи с проводимым расследованием по факту подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Россия предоставила Генеральной ассамблее и Совете Безопасности ООН копии деловой переписки с представителями Швеции, Германии и Дании в связи с проводимым расследованием по факту подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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