Пережатая шея во время сна наносит вред мозгу - Малышева

Ведущая " Жить здорово" Елена Малышева предупредила о последствиях пережатой шеи во сне.В ходе нового выпуска "Жить здорово" на телеканале "Россия-1" телеведущая и врач Елена Малышева призвала следить за положением шеи во сне дабы избежать возможных проблем с головным мозгом.