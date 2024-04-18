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Пережатая шея во время сна наносит вред мозгу - Малышева

Пережатая шея во время сна наносит вред мозгу - Малышева

Ведущая " Жить здорово" Елена Малышева предупредила о последствиях пережатой шеи во сне.В ходе нового выпуска "Жить здорово" на телеканале "Россия-1" телеведущая и врач Елена Малышева призвала следить за положением шеи во сне дабы избежать возможных проблем с головным мозгом.

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