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Картина дня. Финансы

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Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман заявил в интервью, что у США есть рычаги влияния на Венгрию, которая не учитывает их интересы безопасности и, по мнению нынешней американской администрации, активно влияет на избирательную кампанию в Штатах, Вашингтон готов их использовать.

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