Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман заявил в интервью, что у США есть рычаги влияния на Венгрию, которая не учитывает их интересы безопасности и, по мнению нынешней американской администрации, активно влияет на избирательную кампанию в Штатах, Вашингтон готов их использовать.