Полицейские задержали приезжую пособницу мошенников, подозреваемую в ряде преступлений в отношении пожилых петербуржцев

3 декабря в полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя местная жительница с сообщением о том, что днем ей позвонил неизвестный под видом сотрудника силовых структур и сообщил, что все ее денежные средства необходимо срочно задекларировать, «спасая» от неправомерных действий мошенников, и передать их курьеру для отправки на проверку в Москву.