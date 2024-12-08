Полицейские задержали приезжую пособницу мошенников, подозреваемую в ряде преступлений в отношении пожилых петербуржцев

3 декабря в полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя местная жительница с сообщением о том, что днем ей позвонил неизвестный под видом сотрудника силовых структур и сообщил, что все ее денежные средства необходимо срочно задекларировать, «спасая» от неправомерных действий мошенников, и передать их курьеру для отправки на проверку в Москву.
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