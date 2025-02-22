Как сообщает телеграм-канал транспортной полиции Сибири, ветераны и представители линейного отдела МВД России на станции Новосибирск передали фонду «Своих не бросаем» четыре мотоцикла.
Легендарные «Уралы» отправили из Новосибирска в зону спецоперации
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СХ
Сергей Храмов
Для тех кто мало разбирается в мотоциклах возносят Уралы, которые в луже глубиной 50 см. глохнут в отличии от Юпитера. Юпитер проезжает лужу глубиной до 1 м. Юпитер может менять тягу и скорость , а Урал этого сделать не может. Меняя звездочку на Юпитере можно достичь скорости без люльки до 145 км/час. Меняя звездочку можно увеличить тягу для перевозки 6 человек со скростью в 80 км/час по асфальту. Вес Урало около 360 кг., а Юпитера около 150 кг. о расходе топлива между Уралом и Юпитером говорить не надо... РВСН.
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21 час.
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