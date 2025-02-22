Легендарные «Уралы» отправили из Новосибирска в зону спецоперации

СХ

Сергей Храмов

Для тех кто мало разбирается в мотоциклах возносят Уралы, которые в луже глубиной 50 см. глохнут в отличии от Юпитера. Юпитер проезжает лужу глубиной до 1 м. Юпитер может менять тягу и скорость , а Урал этого сделать не может. Меняя звездочку на Юпитере можно достичь скорости без люльки до 145 км/час. Меняя звездочку можно увеличить тягу для перевозки 6 человек со скростью в 80 км/час по асфальту. Вес Урало около 360 кг., а Юпитера около 150 кг. о расходе топлива между Уралом и Юпитером говорить не надо... РВСН.