В Госдуме напомнили об обновлённой формуле расчёта утилизационного сбора с 1 мая

С 1 мая изменяется порядок расчёта утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС. Об этом напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
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