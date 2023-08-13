Газета Труд

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Диетолог посоветовала правильно делить порции торта для взрослых и детей

Диетолог посоветовала правильно делить порции торта для взрослых и детей

Взрослый человек не должен за раз съедать больше 150 граммов торта, но даже в этой порции может содержаться много сахара, поэтому правильнее было бы стандартный кусок разделить еще на три части, детская порция не должна превышать 75 граммов.

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