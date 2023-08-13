Диетолог посоветовала правильно делить порции торта для взрослых и детей

Взрослый человек не должен за раз съедать больше 150 граммов торта, но даже в этой порции может содержаться много сахара, поэтому правильнее было бы стандартный кусок разделить еще на три части, детская порция не должна превышать 75 граммов.
Взрослый человек не должен за раз съедать больше 150 граммов торта, но даже в этой порции может содержаться много сахара, поэтому правильнее было бы стандартный кусок разделить еще на три части, детская порция не должна превышать 75 граммов.
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