Гамбург (ATP). Финал. Зверев поборется с Фисом

Сетка турнира здесь. Hamburg Open Гамбург, Германия 15 – 21 июля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 1 891 995 евро Открытые корты, грунт Финал Александр Зверев (Германия) Артур Фис (Франция) Дата проведения 21 июля, 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»
- ФИФА следует отстранить Израиль из-за нарушения прав палестинцев – так говорится в отчете специалистов в области международного права: «Его поведение препятствует реализации целей федерации»
- Вышел трейлер сериала «Игры» об Олимпиаде-1980 в Москве. Премьера – 3 августа
Свежие комментарии