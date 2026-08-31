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Царьград

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"Скоринг бюро": русские оформили 95 тыс. автокредитов в июле

"Скоринг бюро": русские оформили 95 тыс. автокредитов в июле

В июле русские оформили 95 тысяч автокредитов, что на 10% меньше, чем в июне. При этом средняя сумма кредита осталась на уровне 1,57 миллиона рублей.

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