"Скоринг бюро": русские оформили 95 тыс. автокредитов в июле

В июле русские оформили 95 тысяч автокредитов, что на 10% меньше, чем в июне. При этом средняя сумма кредита осталась на уровне 1,57 миллиона рублей.
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