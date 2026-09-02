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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» за 1+19 млн евро купил вингера сборной Японии Накамуру у «Реймса»

« Лион » объявил о подписании  Кейто Накамуры . 26-летний вингер перешел в «Олимпик» из « Реймса » и подписал контракт до 2030 года.

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