По словам Ральфа Нимайера, главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет, многие жители Германии проявляют интерес к переезду в Россию, что связано с экономической стабильностью и эффективной миграционной политикой этой страны.
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