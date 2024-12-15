Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Дубинский уверен,...
  • Леонид Руси
    Когда я ем мясо, или курицу... у меня мышцы наливаются свенцом!Доктор Гарднер на...
  • Маша Глага
    Они даже друг друга ненавидят))).В Литве эстонские...

Нимайер рассказал, почему многие немцы хотят переехать в Росси

Нимайер рассказал, почему многие немцы хотят переехать в Росси

По словам Ральфа Нимайера, главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет, многие жители Германии проявляют интерес к переезду в Россию, что связано с экономической стабильностью и эффективной миграционной политикой этой страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх