Лавров назвал хамскими высказывания СМИ Запада о Казахстане как заднем дворе РФ

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров резко отреагировал на высказывания западных средств массовой информации, назвавших Казахстан задним двором президента России Владимира Путина.
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