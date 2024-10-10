Шестую часть свердловских дорог отдали горе-подрядчику: министр не скрывает опасений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев недоволен работой компании «Уралдортехнологии» по ремонту и содержанию дорог, но не готов отстранять ее от торгов.
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