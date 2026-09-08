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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амрабат не будет играть за Марокко, пока сборную тренирует Уахби: «Не буду доступен, пока он на посту. Причины оставлю в тайне из уважения к команде»

Полузащитник « Аякса » Софьян Амрабат объявил, что приостанавливает карьеру в сборной Марокко, пока Мохамед Уахби остается ее главным тренером.

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