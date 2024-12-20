Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

ДУМ: мусульманам в России разрешили заключать до четырех религиозных браков Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа к женам.