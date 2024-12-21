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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российский ски-альпинист Якимов получил лицензию для участия в международных соревнованиях

Первой из российских спортсменов такую лицензию получила Варвара Прохорова. Якимов и Прохорова планируют выступить на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан).

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