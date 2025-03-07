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Ван И предсказывает неизбежное воссоединение Китая с Тайванем

Ван И предсказывает неизбежное воссоединение Китая с Тайванем

Китайский министр иностранных дел Ван И заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем. Его выступление на сессии Всекитайского собрания народных представителей сопровождается осуждением визита Нэнси Пелоси на остров, который привёл к обострению ситуации.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А мы в России согласные и не возражает, однако! За Тайванем пусть себе и Австралию забирают!
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