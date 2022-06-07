Военное обозрение

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Поможет ли Украине Штауффенберг

Поможет ли Украине Штауффенберг

Изложенное ниже – исключительно моя точка зрения с элементами фантазии и предположения… Медаль «За веру в пэрэмогу» Война – это плохо! Очень плохо! Одни просчитались, другие допустили, третьи хотели как лучше, а четвёртые хотели как хуже, но не для себя.

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