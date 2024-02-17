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Нежная и сочная жареная свинина с овощами

Хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом мягкой и сочной жареной свинины. Я очень долго искала рецепт свинины, который получился бы из любой её части и думаю, это он! Здесь очень важна нарезка, поэтому прошу вас отнеситесь к ней внимательно, нарезайте мясо очень тонко.

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