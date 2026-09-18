Village Votes To Separate From UK To Fight Government Planned Migrant Invasion Is the tide finally turning against the mass immigration agenda in Europe? Events surrounding the tiny village of Piddington have spread like wildfire concerning UK government plans to relocate and house over 1200 third world migrants.
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