Электросамокаты могут отправить с тротуаров на проезжую часть

Парламентарии рассмотрели инициативу, предложенную Орловским Советом народных депутатов: запретить движение электросамокатов по тротуарам и разрешить их использование только на велодорожках или проезжей части, а также повысить штрафы за нарушения ПДД, поскольку действующие санкции считаются слишком мягкими.