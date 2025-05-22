Электросамокаты могут отправить с тротуаров на проезжую часть

Парламентарии рассмотрели инициативу, предложенную Орловским Советом народных депутатов: запретить движение электросамокатов по тротуарам и разрешить их использование только на велодорожках или проезжей части, а также повысить штрафы за нарушения ПДД, поскольку действующие санкции считаются слишком мягкими.
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