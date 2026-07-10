Директор по персоналу Кудрявцева рассказала, что компании все чаще возвращают бывших сотрудников

В 2026 году российские компании стали чаще пытаться вернуть бывших сотрудников. Директор по персоналу IT-аутсорсинговой компании Selecty Дарья Кудрявцева рассказала «Известиям», что этот тренд связан с усложнением процесса найма и увеличением его стоимости.