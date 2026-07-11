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Одна семья на двоих: 7 пар известных братьев и сестёр из российского кино, о родстве которых догадываются не все

Одна семья на двоих: 7 пар известных братьев и сестёр из российского кино, о родстве которых догадываются не все

В отечественном кинематографе нередко складывается ситуация, когда одна творческая династия дарует экрану сразу нескольких артистов.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Всего хорошего ребятам!!👍👍
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4 н.