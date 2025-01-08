Послесловие к пресс-конференции в Мар-а-Лаго По понятным причинам в России из Дональда Трампа в Мар-а-Лаго цитировали в основном то, что связано с Украиной.
Другой Трамп
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Послесловие к пресс-конференции в Мар-а-Лаго По понятным причинам в России из Дональда Трампа в Мар-а-Лаго цитировали в основном то, что связано с Украиной.
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