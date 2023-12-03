Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Напавший на людей в Париже был судим за подготовку теракта в 2016 году

Напавший на людей в Париже был судим за подготовку теракта в 2016 году

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что напавший на прохожих с ножом и молотком на набережной Гренель в центре Париже уже отбывал срок за подготовку нападения семь лет назад, у преступника наблюдались серьезные проблемы с психикой.

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