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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Samsung будет выпускать для AMD передовые 3-нм чипы с GAA-транзисторами Компания Samsu...

Samsung будет выпускать для AMD передовые 3-нм чипы с GAA-транзисторами Компания Samsu...

Samsung будет выпускать для AMD передовые 3-нм чипы с GAA-транзисторамиКомпания Samsung объявила о расширении стратегического партнерства с американской компанией Advanced Micro Devices (AMD) в области разработки передовой 3-нанометровой технологии производства чипов.

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