Bloomberg: Трамп может ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель

www.globallookpress.com/Ryan Remiorz/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, на несколько месяцев раньше крайнего срока для принятия решения, сообщает издание Bloomberg.
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