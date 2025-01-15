Экологи взяли пробы воды в районе обнаружения мертвых птиц и рыб вблизи Актау

В 38 километрах к северу от Актау, в частности вблизи баз отдыха обнаружены мертвые тюлени и птицы. Инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животных и департамента экологии посетили Тупкараганский район и осмотрели территорию базы отдыха «Caspiy life».