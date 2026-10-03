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В ДНР из-за атак ВСУ погиб один человек, девять ранены

В ДНР из-за атак ВСУ погиб один человек, девять ранены

В ДНР 3 октября в результате атак со стороны ВСУ погиб один человек, ещё девять получили ранения. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений.

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