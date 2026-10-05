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Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву 9994 дронов с начала октября

Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву 9994 дронов с начала октября

Дежурные системы противовоздушной обороны в период с 1 по 5 октября уничтожили 9994 беспилотника, летевших в сторону Московского региона.

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