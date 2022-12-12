Страна и люди

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Обращение военнослужащего: Для доставки БК на передовую порой приходится ждать по пять часов для соблюдения формальностей

Обращение военнослужащего: Для доставки БК на передовую порой приходится ждать по пять часов для соблюдения формальностей

Вроде как, уже на всех уровнях власти, в публичном общественном пространстве неоднократно поднималась и муссировалась тема, что в условиях проведения специальной военной операции всё, что касается самой СВО, не должно иметь ни капли формализма.

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