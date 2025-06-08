В США предупредили о последствиях из-за "сокрушительных санкций" Грэма

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) представил законопроект о масштабных санкциях против России, который он сам охарактеризовал как "сокрушительный" для российской экономики.
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