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В США предупредили о последствиях из-за "сокрушительных санкций" Грэма

В США предупредили о последствиях из-за "сокрушительных санкций" Грэма

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) представил законопроект о масштабных санкциях против России, который он сам охарактеризовал как "сокрушительный" для российской экономики.

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