В Краснодаре вынесен приговор фигурантам уголовного дела об убийстве аниматоров

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю доказательства на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей признаны судом достаточными для вынесения приговора Демьяну Кеворкьяну, Анатолию Двойникову и Арам Татосяну.