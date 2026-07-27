Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Краснодаре вынесен приговор фигурантам уголовного дела об убийстве аниматоров

В Краснодаре вынесен приговор фигурантам уголовного дела об убийстве аниматоров

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю доказательства на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей признаны судом достаточными для вынесения приговора Демьяну Кеворкьяну, Анатолию Двойникову и Арам Татосяну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии