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Где заканчивается забота и начинается контроль в отношениях

Тонкая грань между любовью и удушьем «Я звоню тебе пять раз в день, потому что волнуюсь». «Я проверяю твой телефон, потому что хочу быть уверенной».

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