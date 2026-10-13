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Прорыв не удался: чем закончилась попытка ВСУ спасти окружённые подразделения

Прорыв не удался: чем закончилась попытка ВСУ спасти окружённые подразделения

Министерство обороны России представило новые данные о ходе специальной военной операции. В сводке ведомства за сутки отмечены продвижение российских подразделений в Доброполье, отражение попытки деблокировать окружённые силы ВСУ и значительные потери украинской армии.

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