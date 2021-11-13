Темы дня

122 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Домнин
    Печально то, что 50% считают нормальным зарабатывать на страданиях женщин, детей, стариков, обманывая их. Может, запу...Рассказываю, отку...
  • Святослав Львов
    А сколько стоит потребительская корзина в Японии? Почему они занимают одно из первых мест по числу самоубийств в мире...В Японии правител...
  • Jimm Beatle
    Не нашел г. Химки, стал в 1938 городом. Сейчас население около 300 тыс. Если до СССР был поселок или деревенька, то у...Тысяча городов со...

Почему Рим не платит предателям. Отрекшимся от СССР посвящается

Почему Рим не платит предателям. Отрекшимся от СССР посвящается

Паренек из Сан-Франциско. Родное капиталистическое государство решило немного пособить бедным чиновникам, гробящим свое здоровье на нелегком поприще государственной службы.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
Виктор Муравьев
Референдум показал, что подавляющее большинство населения СССР было за сохранение Союза. Но верхушка КПСС решила по-своему. Так что, народ как раз страну не предавал, а предала страну правящая клика. Они-то как раз и имеют нынче с этого предательства приличные дивиденды!
народ  и  партия  едины!!!))))))
Ответить
4 час.
саша дмитренко
igor smirnow
мнение населения что тогда что сейчас их волнует в последнюю очередь
при  условии что минимум  50  процентов-дебилы)))
Ответить
2
4 час.
igor kim
саша дмитренко
плохо было  организовано!! но прекрасно  что совок  сдох!!!
igorВ чем прекрасно, в том, что русские сейчас вымирают?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх