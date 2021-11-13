Паренек из Сан-Франциско. Родное капиталистическое государство решило немного пособить бедным чиновникам, гробящим свое здоровье на нелегком поприще государственной службы.
Почему Рим не платит предателям. Отрекшимся от СССР посвящается
Комментарии
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саша дмитренко
Виктор Муравьев
Референдум показал, что подавляющее большинство населения СССР было за сохранение Союза. Но верхушка КПСС решила по-своему. Так что, народ как раз страну не предавал, а предала страну правящая клика. Они-то как раз и имеют нынче с этого предательства приличные дивиденды!
народ и партия едины!!!))))))
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4 час.
саша дмитренко
igor smirnow
мнение населения что тогда что сейчас их волнует в последнюю очередь
при условии что минимум 50 процентов-дебилы)))
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4 час.
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