Почему Рим не платит предателям. Отрекшимся от СССР посвящается

саша дмитренко

Виктор Муравьев

Референдум показал, что подавляющее большинство населения СССР было за сохранение Союза. Но верхушка КПСС решила по-своему. Так что, народ как раз страну не предавал, а предала страну правящая клика. Они-то как раз и имеют нынче с этого предательства приличные дивиденды!