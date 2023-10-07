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Сегодня: родились Мэтт Дэймон и Бруно Марс

Сегодня: родились Мэтт Дэймон и Бруно Марс

8 октября 2023 года, воскресенье Ильдар Абдразаков впервые выступит с сольником в «Крокусе». «Чагина» Евгения Водолазкина покажут в «Современнике».

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