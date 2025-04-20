Прочитайте, что Марк Цукерберг и руководители Facebook говорили об Instagram, прежде чем купить его

Первая неделя антимонопольного разбирательства по делу Meta принесла новые откровения о том, как компания, ранее известная как Facebook, относилась к конкурентной угрозе, которую представлял Instagram в начале 2010-х годов.
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