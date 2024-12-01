Поход Ивана Грозного на Казань 1549–1550 гг. Завершение военной кампании Продолжаем рассказ о том, как Иван Васильевич пытался взять Казань в 1550 году.
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Поход Ивана Грозного на Казань 1549–1550 гг. Завершение военной кампании Продолжаем рассказ о том, как Иван Васильевич пытался взять Казань в 1550 году.
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