Подготовку к отопительному сезону обсудят на планерке в мэрии

Планерное совещание в администрации Петрозаводска можно будет наблюдать онлайн В понедельник, 23 сентября, в администрации Петрозаводска пройдет открытое планерное совещание, на котором рассмотрят два ключевых вопроса.
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