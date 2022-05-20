На Украине призвали забыть слово «русские» в Донбассе

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе. В Донбассе и Харьковской области должны забыть слово «русский», данное понятие нужно искоренить, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе. В Донбассе и Харьковской области должны забыть слово «русский», данное понятие нужно искоренить, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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